市民逼爆旅行社 九成人心急遊日

■東瀛遊執行董事禤國全指，各分行接到大量查詢。

「0+3」入境檢疫措施今天起實施，坐「疫監」近三年的港人按捺不住出行衝動，周末「逼爆」各大旅行社，航空公司網站亦一度「塞車」。最熱門的目的地，非日本莫屬，有人心急如焚，向旅行社查詢下月初的旅團，旅行社則提醒客人，日本免簽證入境到十月十一日才實施，想立即遊日，未必趕得及辦理簽證。東瀛遊執行董事禤國全接受查詢時指，近兩日旅行社接到大量的查詢，有分行外排人龍，當中往日本的查詢佔「九成九」。他又指，周六和周日每天有過百人報團遊日，原本已有二十多團下月出發，料團數將會大增。他指，許多港人瞄準十月底至十一月初的紅葉旺季，較受歡迎的目的地有東京、輕井澤和立山黑部的八天團。記者昨日瀏覽東瀛遊網站，下月十二日出發的東京六天自由行、十三日出發的大阪六天自由行、二十二日出發的福岡六天自由行等套票，已悉數售罄。縱橫遊行政總裁袁振寧向本報指，旅行社近兩日收到過千查詢，當中三百多人報名參加旅行團、機票或自由行套票。他又指，九成查詢都是想去日本，更有人查詢下月初遊日行程，唯有提醒客人，日本免簽證到下月十一日才實施。他指，查詢客人對全日本各地都有興趣，而且不太重視價錢，不少人準備兩至三萬元港幣到日掃貨。此外，政府上周五公佈「0+3」安排之後，有航空公司的網站即時「大塞車」，反映大批人撲機票，想盡快外遊散心。有讀者向本報指出，一連兩日未能進入國泰航空網站，但記者昨午瀏覽該網站，未見出現該情況。國泰於十月十一日由香港出發，經關西來回東京羽田的經濟客艙，索價逾一萬一千元，而網站更指該航班只餘下兩個機位。