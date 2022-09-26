港確診增3897宗 梁栢賢促防疫鬆綁

變異病毒株方面，疑感染變異株BA.4或BA.5個案，佔整體升至近八成九，其中BA.5的比率升至逾八成五。另外，醫管局新呈報十宗離世個案，第五波疫情累計九千九百零三人病逝；再多兩間安老院舍有兩名院友染疫，六名院友被列為密切接觸者須隔離檢疫。
醫管局前行政總裁梁栢賢在社交平台發文，指保守的防疫政策已不合時宜，故為了促進經濟，當局應盡快全面放寬入境檢疫，同時要放寬社交距離和餐飲業營業限制。
新冠疫情擾攘近三年，男女共偕連理，也變陣避疫。有婚禮顧問透露，為了防疫，有新人放棄在酒樓大排筵席，小型家居婚宴派對興起。為免長輩中招，新人採用視像敬茶，變零接觸祝賀。更有新娘擔心會在宴會場所中招，擺酒...
2022-09-26
有人大代表建議降低英語教學比重，教育部回覆指，對比其他學科，中小學英語教學時數已明顯偏低。不少內地網民認為，這個建議不切實際，雖然英語難學，但佔有主導地位，國家要發展就不可以缺少這個外語能力。對於有全...
2022-09-26
正值美韓聯合軍演即將開始之際，北韓昨晨在東部海域發射一枚短程彈道導彈。今次是南韓總統尹錫悅五月上台以來，北韓第五次試射導彈。南韓軍方表示，北韓昨日清晨接近七時，於平安北道泰川地區附近，發射一枚短程彈道...
2022-09-26
一手低開奏效，其他新盤貨尾趁勢應市。路勁與港鐵等發展的黃竹坑站晉環，已獲批入伙紙，快屆現樓，日前進行新一輪銷售，當中139伙以價單形式發售，先到先得，另21伙以招標推。由路勁等合作發展的黃竹坑站上蓋屋...
2022-09-24
美國將持續大手加息壓抑通脹的陰霾下，美股三大指數上周五跌不停，杜指跌穿3萬點關。恒指上周五收報17933點，跌214點，失守18000點關，創近11年以來低位。分析指，港股欠缺利好消息，除非內地有提振...
2022-09-26
一六里約熱內盧奧運和二○東京奧運男子馬拉松金牌得主肯亞的傑祖基，周日於柏林馬拉松以2小時1分09秒，將自己四年前於同一賽道創下的舊世界紀錄推前三十秒之多。三十七歲的肯亞馬拉松之王傑祖基，四年前在柏林這...
2022-09-26
《2022香港小姐競選決賽》相隔12年再在紅館舉行，更邀得現屆特首夫人李林麗嬋擔任大會評判。賽前一直是大熱，三甲呼聲最高的「星二代」8號林鈺洧，以大熱姿態勇奪港姐冠軍，4號許子萱奪得國際親善小姐及亞軍...
2022-09-26
港府上周五宣佈放寬入境檢疫措施至「0+3」，社會氣氛即時活躍起來，反映大部份市民近三年來被「困」在港，現在大有鬆綁的感覺。近兩天旅行社報團情況踴躍，出團數目大增，旅遊業有望擺脫不景氣，業務慢慢好起來。...
2022-09-26
第七場四班一二○○米。此場「年少有威」上季尾清脆壓倒應超班的「美麗笑聲」，加上可以跑法主動，屬今場四平八穩馬，要攻擊不易。不過此駒擔起半個彩池，令所有馬都變得好分，策略上仍可以博其他馬半冷WP，只要補...
2022-09-25