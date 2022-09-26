港確診增3897宗 梁栢賢促防疫鬆綁

本港疫情漸趨緩和，衞生防護中心昨天起暫停舉行疫情記者會，改為發新聞稿交代最新疫情。過去一日新增三千七百八十宗本地感染及一百一十七宗輸入個案，合計三千八百九十七宗，數字不但回落至七月中下旬以來的低位，亦比前兩天的五千一百九十宗急跌近兩成五。



變異病毒株方面，疑感染變異株BA.4或BA.5個案，佔整體升至近八成九，其中BA.5的比率升至逾八成五。另外，醫管局新呈報十宗離世個案，第五波疫情累計九千九百零三人病逝；再多兩間安老院舍有兩名院友染疫，六名院友被列為密切接觸者須隔離檢疫。



醫管局前行政總裁梁栢賢在社交平台發文，指保守的防疫政策已不合時宜，故為了促進經濟，當局應盡快全面放寬入境檢疫，同時要放寬社交距離和餐飲業營業限制。