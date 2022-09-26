﻿港今起入境實施「0+3﻿」 ﻿盧寵茂：暫不會完全免檢疫﻿



本港今日起調整入境檢疫至「0+3」，但醫務衛生局局長盧寵茂指，目前難有「復常路線圖」，強調抗疫要穩陣，否則會「路毀人亡」。他拒絕再爭論「與病毒共存只會共赴黃泉」的發言，稱港府的抗疫應對能力已加強，但強調不會「躺平」。



各界希望港府能實施入境完全免檢疫，盧寵茂接受電視台訪問時表示，外地入境旅客的陽性比率為百分之三，比現時社區檢測比率高出三倍，加上外國仍有不少變種病毒，故現階段不適合調整至「0+3」。他指，一旦實施「0+3」，以上述比率推算，輸入個案有可能增加二至四倍，甚至十倍不等。

須保證不會「路毁人亡」

疫情放緩，公立醫院服務逐漸復常，盧承認有放寬社交距離措施的空間，但坦言疫情有太多變數，難以制定「復常路線圖」。他形容港府為總工程師，正帶領七百萬港人走抗疫路，故必須確定「這條路是穩妥，是不會路毀人亡。」



就今年二月，盧曾稱「跟病毒共存，等於共赴黃泉」。被問及放寬防疫措施是否與早前的言論矛盾，他稱二月和現時的情況不同，港府應對疫情的能力和醫療系統亦已增強；但他強調政府在抗疫上不會「躺平」，只要病毒依然存在，當局減感染的立場就不會變。



政府專家顧問許樹昌表示，本港已有約七成人口曾感染新冠病毒，加上近月接種率大大提升，如現時已有約九成人接種兩劑新冠疫苗，產生了混合保護，有效減低確診後重症和死亡風險。因此，長遠香港入境措施要再放寬為「0+0」，才可與國際城市競爭，但他認為港府會較謹慎處理。