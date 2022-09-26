積金局構建平台 冀削行政費55%

積金局主席劉麥嘉軒（見圖）表示，積金局現正構建積金易平台，冀把強積金的行政程序標準化、精簡化和自動化，目標是減少五成半計劃行政費。



劉麥嘉軒在網誌稱，用以客觀衡量強積金收費水平的「基金開支比率」由二○○七年的百分之二點一，下降至目前的百分之一點三七，減幅達三成五。

在各項強積金收費中，行政費及投資管理費分別佔基金開支比率，超過四成及逾三分之一。她建議，計劃成員不應單純比較收費，而更需要考慮個別基金是否物有所值。

如果某基金能爭取得更好的成果，即使收費較高，其性價比可能比收費較低但回報較為遜色的基金為高。