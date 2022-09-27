港人外遊本地住宿生意料縮30% 檢疫酒店謀生路 推優惠搶Staycation客

本港爆發疫情近三年，外地旅客一度幾近絕跡，酒店房間空置，其後轉型成檢疫酒店，才得以續命。昨天「0+3」入境措施開始，正在酒店房檢疫者可以即時「放疫監」，酒店頓失收入來源。酒店業主聯會指，「0+3」措施對海外遊客的吸引力不大，檢疫酒店須重返本地市場，將攤薄近年興起的Staycation客源，料各酒店將要推出優惠住宿套餐或餐飲優惠，搶奪本地Staycation客源。部份退出檢疫名單的酒店，亦「提早出招」，率先吸客。



酒店業主聯會經理陳媛妍指，「0+3」措施對外地旅客的吸引力不大，短期商務旅客寧透過視像會議處理業務。與此同時，檢疫酒店需求下跌，部份將重返本地客市場，加上不少「餓出行」的市民計劃短期內外遊，預計本地度假住宿生意將下跌兩至三成。她舉例指，部份提早退出第八輪檢疫酒店名單的酒店，如康得思酒店、海洋公園萬豪酒店，早已推出Staycation優惠搶客，料其他前檢疫酒店亦作出類似對策。



記者瀏覽網上資料，康得思酒店推出包自助晚餐及早餐的住宿優惠，一晚連服務費一千九百六十六元起；而海洋公園萬豪酒店Staycation一晚連自助晚餐優惠，價錢則為二千三百五十元起。



陳媛妍認為，即使政府取消「來港易」名額，亦未能吸引內地客人，因為內地旅客回內地後仍要面對「7+3」隔離。她透露，業界曾與政府商討本地酒店能否成為逆隔離酒店，但暫時政府較為傾向使用河套區的設施。

「0+3」起動 旅居者返港探親



另一方面，香港航空由台北來港的客機，成為昨天「0+3」新安排下首個受惠航班，飛機特意延遲由台北起飛，在昨早六時許抵港，居台港人夏先生說，自己最想念香港的雲吞麵，加上已有兩年沒與家人相聚，回港非常興奮。另外，有從波士頓抵港的許先生，原計劃在放寬前抵港，最後決定延遲飛港享受「0+3」，他對不用隔離感覺愉快，稱「在美國慣咗自由，人係鍾意自由」。



新安排下，抵港旅客可「Test And Go」，即不用在機場等候核酸檢測結果就能回家或酒店，他們取得核酸陰性結果後，會獲派三天黃碼，期間能上班上學，但不得進入食肆及酒吧等表列處所。