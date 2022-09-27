港出口挫14% 政府料續受壓

一手低開奏效，其他新盤貨尾趁勢應市。路勁與港鐵等發展的黃竹坑站晉環，已獲批入伙紙，快屆現樓，日前進行新一輪銷售，當中139伙以價單形式發售，先到先得，另21伙以招標推。由路勁等合作發展的黃竹坑站上蓋屋...

2022-09-24