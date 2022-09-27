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港出口挫14% 政府料續受壓

2022-09-27 列印
■商品整體出口貨值下跌百分之十四點三。
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 本港進出口都受疫情影響，政府統計處表示，今年八月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌百分之十四點三和百分之十六點三。
  商品整體出口貨值為三千七百一十九億元，按年下跌百分之十四點三，跌幅較七月份的百分之八點九進一步擴大。同月，商品進口貨值為三千八百五十一億元，按年下跌百分之十六點三。

政府發言人指，展望未來外圍環境仍差，香港的出口表現將面對龐大壓力。
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