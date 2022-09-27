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美股中段跌5點

2022-09-27 列印
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杜指中段報二九五八五點，跌五點；納指則報一○九六九點，升一百零一點。滙控美國預託證券價格見四十三點零六港元，升零點八一港元；騰訊則見二百八十四點四八港元，升一點二八港元。
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