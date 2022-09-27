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孔繁毅促放寬社距 停檢測污水

2022-09-27 列印
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政府專家顧問孔繁毅（見圖）昨指，現時確診數字已回落至三千多宗，有機會進一步下跌到一千至二千的低水平，絕對有空間放寬社交距離措施，圍封強檢或污水檢測等措施亦不需要。

他相信，公立醫院很快就能恢復八至九成的非緊急服務，他續說市民仍要繼續佩戴口罩，直至過了今年冬季或世衞公佈新冠病毒大流行完結，變成風土病；他認為，要到明年春夏季，才有條件除下口罩。
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