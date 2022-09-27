啟德方艙或變身過渡屋

特首李家超上任後即成立工作組，處理本港房屋問題。有傳媒引述消息指，隨着本港疫情緩和，政府將檢視現有的社區隔離設施，探討作為過渡性房屋的可行性，啟德方艙醫院因有獨立廁所，有較大機會「入圍」。



鑑於市民申請入住公屋的「上樓」時間愈來愈長，為紓緩居住環境惡劣和長時間輪候的壓力，本港陸續有過渡性房屋項目落成。有傳媒引述消息指，政府將檢視現有的社區隔離設施作為過渡性房屋的可行性，其中重點考慮是否設有獨立廁所；啟德方艙醫院有較大機會「入圍」，有望成為「海景過渡屋」。