「入錶易」又故障 遙距付費亂扣錢

運輸署流動應用程式「入錶易」昨日再度故障，遙距交易功能未能正常使用；有車主更指無故被扣錢。



運輸署昨午向用戶發出通知稱由於系統故障，「入錶易」的遙距交易功能受影響，駕駛者需使用現場繳費服務。有車主在facebook群組指無故被扣錢。署方指會與咪錶營辦商翻查交易紀錄，退回多收取款項，若市民發現重複繳款，可記錄咪錶編號、交易時間及交易編號，以便安排退款。



運輸署去年推出智能咪錶，讓車主使用流動應用程式「入錶易」遙距繳費，但被外界質疑常出現死機。