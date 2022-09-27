任睇No.1
  • 28º
  • 75%
  • 2022年9月27日 星期二
熱門： 英鎊機票陳瑞菱港姐獅子山

日報新聞 > 港聞

「入錶易」又故障　遙距付費亂扣錢

2022-09-27 列印
Previous Next

運輸署流動應用程式「入錶易」昨日再度故障，遙距交易功能未能正常使用；有車主更指無故被扣錢。

運輸署昨午向用戶發出通知稱由於系統故障，「入錶易」的遙距交易功能受影響，駕駛者需使用現場繳費服務。有車主在facebook群組指無故被扣錢。署方指會與咪錶營辦商翻查交易紀錄，退回多收取款項，若市民發現重複繳款，可記錄咪錶編號、交易時間及交易編號，以便安排退款。

運輸署去年推出智能咪錶，讓車主使用流動應用程式「入錶易」遙距繳費，但被外界質疑常出現死機。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
中國共產黨第二十次全國代表大會專頁
頭條No.1大獎2022
22-23 BTS
【馬季開鑼派彩$8800萬 星島馬訊16版猛料方駿暉坐鎮】
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd