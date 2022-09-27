鄧炳強：研立法或其他方式應對假資訊

保安局局長鄧炳強指香港目前的平穩局面得來不易，但須居安思危，民政及青年事務局正研究是否以立法或其他方法，應對假資訊。



鄧炳強指一九年社會流傳許多假消息，包括誣蔑警方殺人和強姦等，企圖分化社會，引起憎恨，更有已被檢控的報章涉嫌發表煽動性報道，勾結外部勢力，故當局須研究是否透過立法或行政措施，減低相關國家安全風險。他續指目前記者的定義模糊，業界需要考慮如何識別專業記者，否則政府亦難以提供便利。



他又指一九年的社會動盪已孕育本土恐怖主義，本月執法部門就已偵破兩個藏爆炸品和3D打印槍械部件的集團，起出過百發子彈，強調執法部門會在十一國慶作出適當部署。