馬會海報解畫：神獸為「小龍馬」

賽馬會將在沙田馬場舉行國慶賽馬日，但網民留意到宣傳海報上的馬有一對角，有人笑說「指鹿為馬」。馬會解釋，海報圖像叫「小龍馬」，是藝術家馬興文的創作（見圖），靈感來自中國古代神獸龍馬。



馬會回應本報指，圖像正名小龍馬，中國文獻《龍馬記》有清楚描述。其他文獻也提到龍角形似鹿角，但不是鹿角。