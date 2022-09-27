「官、產、學、研」合作 推動創科發展 LSCM將於年度物流高峰會展示最新技術

■LSCM將會於高𡶶會中展示多元領域擴展機械人。機械人體積細小，但擁有高負載能力，亦配備360度環繞防撞以及前置立體避障系統，適用於不同的工作環境例如倉庫、餐廳、酒店、醫院等。

香港是亞洲區的重點物流中心，重要的客運和貨運樞紐，對物流業的發展至關重要。而物流及供應鏈多元技術研發中心（簡稱LSCM）一直與政府、業界和學術界緊密合作，研發並推動業界採用創新技術，促進行業發展。而LSCM將於9月30日舉行中心的年度物流高峰會，展示中心研發的最新技術，是業界關注的創科盛事。LSCM作為政府、學術界 及業界之間的重要橋樑LSCM獲特區政府創新及科技基金撥款資助，並由香港大學、香港中文大學和香港科技大學協辦，提供一站式應用研發及技術轉移服務。LSCM董事局主席林曉鋒博士解釋，香港的創新及科技生態圈主要由「官、產、學、研」四個持份者組成，「官是指政府、產是指業界、學是指學術界、研則是指研發機構。LSCM作為香港創新科技署資助成立的5間研發中心之一，一直與不同政府部門、香港7間大學及業界緊密合作，研發並促進創新科技的應用。」與學界緊密合作研發創新技術LSCM與香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學、香港城市大學、香港浸會大學、香港教育大學均有合作，自2011年至今，合作的項目達70個，項目贊助總金額超過3億9千萬。林博士認為香港座擁5間全球首百位大學，擁有頂尖的科研人才及技術，在現時全球進入知識型經濟的年代猶如一個寶庫，「紮根三間大學的LSCM，其中一項使命就是支持學術界的研發工作和推動創新技術商品化，並應用於業界及社區。在今年LSCM物流高峰會中，各大學的教授亦將擔任演講嘉賓，分享與LSCM合作的科研項目。」於高峰會中，四位大學教授將簡介他們與LSCM合作研發應用於建築行業的相關技術，以及智慧城市技術。香港大學建築學院副院長（研究）、房地產與建築系呂偉生教授將講解區塊鏈和i-Core支持的物流和供應鏈管理：模塊化集成建築（MiC）面臨的機遇與挑戰，而香港科技大學土木及環境工程教授及副系主任鄭展鵬教授將介紹的項目為基於區塊鏈之安全生命週期建築信息管理通用數據平台與數碼分身。另外，兩位理工大學教授，包括潘樂陶慈善基金智慧城市研究院院長及地理信息科學與遙感講座教授史文中教授及建築資訊學講座教授李恆教授分別會講解創新技術服務智慧城市發展及智慧施工管理中的可視化數據分析。LSCM將於高峰會宣佈與Microsoft 香港和中國移動香港成合作夥伴今年高峰會的另一亮點，是中心與科技界的兩大重要合作計劃。林博士透露「LSCM將會與Microsoft香港合作，鼓勵業界運用雲端科技提升效率及生產力，開拓更多商機。」此外，LSCM亦會於高峰會中宣布與中國移動香港（CMHK）的合作。LSCM將與中國移動香港（CMHK）簽訂合作備忘錄，展開雙方在創新科技發展上的合作。林博士表示，LSCM的四大服務範疇包括人流、物流、現金流和資訊流，其中現金流包括近年流行的電子貨幣、區塊鏈、加密技術和網絡保安等；資訊流則包括大數據分析和人工智能等。LSCM在這四大範疇將與中國移動香港和Microsoft香港加強合作，期望能支援業界進一步發展。而一眾來自政府及業界的重量級演講嘉賓亦會於高峰會中講解如何利用創新科技開拓商機，包括香港特別行政區創新科技及工業局局長孫東教授、香港特別行政區立法會議員（科技創新界）邱達根先生、香港科技園公司主席查毅超博士、華潤創業副總裁李楠先生、一邦國際網上仲調中心主席蘇紹聰博士、香港機場管理局工程及科技執行總監梁永基工程師、香港建設資產及環境信息管理聯盟主席馮宜萱教授，建築師、香港貨品編碼協會總裁林潔貽女士及物流及供應鏈多元技術研發中心行政總裁黃廣揚先生等。2022 LSCM物流高峰會將會於2022年9日30日舉行，大家可透過網上直播參加是次會議。網址：https://www.popcast.tv/lscmsummit2022（資料由客戶提供）