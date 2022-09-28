「安心」可存8張老少針卡

「安心出行」於昨日中午更新至「3.4.3」版本。用戶更新後，可加入三類獲豁免使用「安心出行」同行人士的「疫苗通行證」，包括六十五歲或以上和十五歲或以下人士、殘疾人士及其他獲政府授權機構認可的人士；一部手機可儲存最多八張針卡，但程式聲稱不會記錄同行人士的出行紀錄。



此外，「疫苗通行證」將於本月底涵蓋至五歲兒童，他們需於本周五前接種首劑新冠疫苗。