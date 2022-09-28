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大埔「鉸剪腳」片段熱議 原來是譚仔三哥廣告

2022-09-28 列印
■譚仔三哥facebook發文指「高手過招」是為宣傳新產品拍的廣告。
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大埔街頭前日上演「奪命鉸剪腳MMA（綜合格鬥）」，一名白衣女子使出「鉸剪腳」，將一名黑衫男子壓倒在地，引起熱議。但原來是譚仔三哥米線在拍廣告！
  網上流傳片段，該對男女現身大埔，期間白衫女子向黑衫男人連環使出鉸剪腳、撻生魚等絕技，將男子壓倒在地。
  譚仔三哥昨在facebook發文指「高手過招」是為宣傳新產品拍的廣告，形容「瞞住大家、嚇親你哋，喺度講聲唔好意思」。又指拍攝團隊非常專業，強調做足安全措施。
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