不「轉」則退 不變則亡｜商得益彰

企業對優化業務和提升效率的目標有加無減，遙距操作已成必須，部分公司更籌謀轉型「2.0」，可見數碼化已由從前的「升級」變為「基本」配置。自動化、雲技術、物聯網、人工智能等數碼轉型方案，配合數據中心、網絡服務等都是協助企業專注擴展業務、減輕人力成本壓力的主導方向，中長線能為企業獲取最大價值和爭取最佳回報，更可增加資源彈性、優化顧客體驗，保持企業的競爭力。
宏觀內地政府「十四五」經濟發展政策中，數碼轉型佔據重要位置，是國內企業走向世界的主要手段，其重要性不言而喻，無論企業希望繼續發展本地市場，抑或把握大灣區機遇，轉型都是逼切和必須。
我加入香港寬頻雖只有短短一百天，但也接見過香港近半百大小企業老闆，大家的共同話題均是確立「不變則亡」的策略方向，難題在於資源管理上「誰可以做」和「最快做」。根據我的經驗，無論是服務使用者或是方案供應商，都希望能獲得一站式支援，好讓公司人力資源也能乘勢轉型，專注高增長業務，穩住營利、持續進步。
數碼轉型已經由從前的「新點子」變為「必需品」，新常態的浪潮下，企業老闆應該找一個可靠夥伴，「憂其所憂，樂其所樂」。得此良伴，焉能不互惠共贏？如果各位讀者正為數碼轉型頭痛，歡迎來函商談：es-enquiry@hkbn.com.hk 。
何達 William
香港寬頻行政總裁-企業方案（未來持股管理人）