巴籍漢疑毒癮起 縱火燒電單車

葵涌葵榮路一帶昨日凌晨二時許發生連環縱火燒車案，約四十輛電單車及兩輛單車被焚毀。警方經調查後，昨清晨四時許在現場附近拘捕一名涉案四十三歲巴基斯坦籍男子，懷疑他是在毒品影響下犯案。



消防人員派出煙帽隊開喉灌救，約二十分鐘後把火救熄，事件中無人受傷；經點算，約四十輛電單車及兩輛單車被焚毀。被捕巴基斯坦籍男子報稱無業，據了解，他居無定所，有香港身份證。警方指調查期間發現男子身上有兩個冰壺和打火機，遂以「縱火」、「藏有工具可作吸食毒品用途」等罪把其拘捕。警方指男子另涉同區兩宗縱火案，不排除他受藥物影響犯案。