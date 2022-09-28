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5歲抗癌童Sheldon病逝

2022-09-28 列印
Sheldon
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五歲男童Sheldon患有神經母細胞瘤第四期，一直以來情況反覆，最近更病情惡化。他的家人昨在fb宣佈愛兒死訊，於昨早病逝，「雖然離開得很突然，但他臨走時沒有痛苦、很安詳」。

家人指，Sheldon由二○二○年確診至今，已接受了十八次化療、四次腫瘤切除手術、三十一次電療、自體骨髓移植及十二次免疫治療，亦曾遠赴西班牙求醫，可惜均未能控制病情。網民都祝願Sheldon父母堅強保重。
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