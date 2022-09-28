家人指，Sheldon由二○二○年確診至今，已接受了十八次化療、四次腫瘤切除手術、三十一次電療、自體骨髓移植及十二次免疫治療，亦曾遠赴西班牙求醫，可惜均未能控制病情。網民都祝願Sheldon父母堅強保重。
5歲抗癌童Sheldon病逝
家人指，Sheldon由二○二○年確診至今，已接受了十八次化療、四次腫瘤切除手術、三十一次電療、自體骨髓移植及十二次免疫治療，亦曾遠赴西班牙求醫，可惜均未能控制病情。網民都祝願Sheldon父母堅強保重。
《大時代》現實版 教唆父母跳樓教唆父母跳樓
電視劇《大時代》有經典的一幕，丁蟹推兒子落樓，自己卻不跳，竟在現實中有雷同奇事。一對年老夫婦因兒子欠債，一家三口商議一同跳樓輕生，夫婦二人先跳下身亡，尾隨兒子竟提不起勇氣跳下，放棄自殺。兒子昨天在高院...
2022-09-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
蓬佩奧今年內第二度訪台
美國中期選舉臨近，隸屬共和黨的前任國務卿蓬佩奧周一晚間抵達桃園機場，展開他今年第二次訪台行程。《環球時報》質疑蓬佩奧訪台目的，指其訪問極具挑釁性。蓬佩奧昨到高雄參加全球台商經貿論壇，指出有人不樂見他到...
2022-09-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
C、R及III組成 英皇新標誌曝光
在位七十年的已故英女皇伊利沙伯二世駕崩後，英國所有貨幣和郵票等都要換上新英皇查理斯三世的標誌。白金漢宮正式公佈查理斯三世的標誌，標誌由英文字母C、R及羅馬數字III組成。C代表的是查理斯的名字Char...
2022-09-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
ONE INNOVALE首輪沽231伙
恒基旗下粉嶺ONE INNOVALE-Bellevue昨日進行首輪銷售共253伙，當中243伙以價單方式發售，項目承上月第1期推售大熱，昨日亦取得理想銷情，發展商表示全日共沽231伙，佔推售單位95%...
2022-09-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
滴灌通提前達標 完成投資逾千店
由港交所（388）前行政總裁李小加去年8月創辦的滴灌通，憑藉收入分成投資模式，截至今年8月，已經投資逾千間微小實體門店，提前達標，料明年可完成投資1萬間門店。李小加表示，已投資的1200間店主要包括餐...
2022-09-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
助攻王壓陣 「彭」程似錦
彭美拉斯進攻中場史卡柏不愧為去季巴甲助攻王，今季暫以七次排助攻榜次席。同時此子與左中場杜度合共交出十二次助攻，是巴甲助攻力最強的中場拍檔，周三聯賽作客明尼路兩人勢聯手撕破對手後防，助球隊贏波鞏固巴甲一...
2022-09-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
睇定機票飛日本會老婆 伊健同新戲8位女生零代溝
鄭伊健、周家怡等前晚出席英皇電影《深宵閃避球》首映禮，英皇集團主席楊受成伉儷、副主席楊政龍、張敬軒現身支持。適逢伊健生日，他喜獲全場合唱生日歌之餘，更率先透露生日願望！當晚大會為伊健送上生日蛋糕，李靖...
2022-09-28
- 自認精神分裂容易跳掣 泳兒獲張敬軒教導點做星
- 許子萱梁超怡分膺雙料亞季軍 星二代林鈺洧大熱摘后冠
- 一拖十跑勻港九谷戲 鄭伊健籲多留意影壇生力軍
- 王麗嘉疑在公園小解
- 林青霞親筆信附唇印 感謝前線醫護人員 久未露面的林青霞前日到中文大學出席講座，慶祝相識18年好友金聖華教授推出新書《談心——與林青霞一起走過的十八年》，兩人更在講座上分享多年來相處時的趣事。
- 粉絲應援車助宣傳 李佳芯為慈善片謝票
- 李施嬅跨界出碟 山聰撐場恨合唱
- 《聲夢2》「魔王」大炒「長勝軍」 搵賴慰玲惡補演技Pamela
- 余黎「舞劍」另有所圖？
- 準老公隨身帶私相簿分享密照 陳煒「上岸」做醫生太太 風騷揀金器
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
李一飄 - 疏於監管免針紙 當局抵鬧｜社論
短短一個多月，警方連環出擊，共拘捕七名「黑醫」涉嫌濫發「免針紙」，令人震驚，醫生界中竟有害群之馬，不出力抗疫，反而斂財，干擾當局的抵抗疫情工作。政府昨天公告，不接納由這批醫生濫發的「免針紙」，亡羊補牢...
2022-09-28
- 李純恩 - 還是香港喜氣｜好好過日子
- 陶傑 - 巧妙的蠟燭｜油尖多士
- KellyChu - 港鐵商場獎賞不停 送1800萬元優惠券｜Executive日記
- KellyChu - 惠康萬寧7仔 消費券優惠多多｜Executive日記
- KellyChu - 22號最幸運 中環士丹利街投注站最旺 萬聖節金多寶10．29「萬勝」｜Executive日記
- 盧永雄 - 搞環保要有KPI｜巴士的點評
- 林月庭 - 藝術前菜｜甘美人生
- Cally - MOKO新世紀廣場大手筆優惠迎消費券 最高換領HK$3,350商場贈券 獨家呈獻「女神節」三重賞｜商界講呢啲
- 張諾 - 新宿鮮味魚湯｜任意行
- 小董 - 手癬緩解有法｜輕鬆養生
- Jacky哥 - 香港首間烘培店！ A-1 Bakery Group引進新科技 全自動Bakery Scanner × 自助收款機｜企業熱話
- Cally - 荃灣廣場斥2千萬翻新 3萬呎彩虹公園今起開放｜商界講呢啲
- 輪商精選 - 滙控博反彈 吼「25425」｜窩輪熱炒特區
- 朱紅 - 滙控遭拋售 留意「21092」｜窩輪熱炒特區
- 陳樂怡 - 國泰客運力料續升｜開工前落盤/頭條名家本周心水
- 彭偉新 - 金沙回勇上望25.5元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
- 伍一山 - 恒指續現有利反彈信號｜有錢圖
- 曾廣標 - 新特能源勁賺可低吸｜拉闊投資
- 聞風至 - 東航客量回升展反彈浪｜鮮股落鑊
- 黃德几 - 英經濟面臨巨大挑戰｜「頭」「几」主義
- 黃俊能 - 美國聯儲局利率點陣圖顯示，官員預期聯邦基金利率或將被上調到4.25至4.5厘區間，超出巿場早前認為利率將於4厘見頂的預測，至於減息行動則要到2024年才有機會出現。主席鮑威爾更於會後記者會承認，經濟出現軟著陸機會正在減少，巿場認為有關講話暗示聯儲局將以不惜令經濟陷入衰退加息速度，以打壓通脹回復正常水平。｜大行晨報
- 大行晨報 - 商品貨幣呈初步回穩跡象 ｜大行晨報
- 朱小新 - 網紅主播「低調」回歸（一）｜北漂見聞
- 陳嬿淇 - 英國削減物業印花稅｜「淇」招致富
- 周亨 - 替代支付服務前景｜財股魔鏡
- 鄧聲興 - 九毛九多品牌策略有利業績｜開工前落盤/頭條名家本周心水
- 林嘉麒 - 濠賭股受惠訪澳旅客看升｜開工前落盤/頭條名家本周心水
- 李一飄 - 經濟急須0+0 切忌歎慢板｜社論
- 李純恩 - 可以做正常人了｜好好過日子
- 陶傑 - 皇室的反擊｜油尖多士
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
仲達 - 值得再追 龍戰士｜頭號目標
第三場四班一六五○米。個人對上季的「龍戰士」印象算深刻，原因是此駒上季仍在蘇廄，而一向知道蘇保羅喜歡安排戰馬在臨降班邊緣出擊，所以當「龍戰士」減至四十二分時，筆者開始高度注意，奈何當時牠似乎是二千米的...
2022-09-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6