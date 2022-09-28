任睇No.1
  • 28º
  • 78%
  • 2022年9月28日 星期三
熱門： 英鎊機票陳瑞菱港姐獅子山

日報新聞 > 港聞

觀塘6車相撞撼銀行 釀1死5傷

2022-09-28 列印
Previous Next

觀塘發生一死五傷車禍，一輛清洗街道的貨車，昨晚約九時於雲漢街垃圾站完成洗地後，司機駕貨車接載三名坐於後排的女清潔工沿瑞和街行駛，其間先後撞向兩輛的士、一輛衞生署二十四座抗疫小巴及一輛客貨車，當刻疑因餘勢未了，再駛前三百五十米外的輔仁街行人路，撞向一部小巴及行人路上一間銀行門口始停下。意外中六人受傷，其中六十五歲姓唐途人昏迷，送院後證實不治。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
中國共產黨第二十次全國代表大會專頁
頭條No.1大獎2022
22-23 BTS
【馬季開鑼派彩$8800萬 星島馬訊16版猛料方駿暉坐鎮】
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd