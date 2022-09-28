觀塘6車相撞撼銀行 釀1死5傷

觀塘發生一死五傷車禍，一輛清洗街道的貨車，昨晚約九時於雲漢街垃圾站完成洗地後，司機駕貨車接載三名坐於後排的女清潔工沿瑞和街行駛，其間先後撞向兩輛的士、一輛衞生署二十四座抗疫小巴及一輛客貨車，當刻疑因餘勢未了，再駛前三百五十米外的輔仁街行人路，撞向一部小巴及行人路上一間銀行門口始停下。意外中六人受傷，其中六十五歲姓唐途人昏迷，送院後證實不治。