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美股中段升223點

2022-09-28 列印
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美國消費者信心連續兩個月上升，反映儲局加息未礙消費。杜指中段升二百二十三點，報二九四八四點；納指則報一○九五五點，升一百五十二點。滙控美國預託證券價格見四十二點六一港元，升零點一六港元；騰訊則見二百八十點八七港元，升零點零七港元。
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