自動交通執法系統試行半年 中環 觀塘掛「天眼」 AI捉違規車輛

不少人抱僥倖心態違例泊車，日後難「偷雞」。運輸署聯同警方在中環及觀塘兩處交通擠塞路段，引入自動交通執法系統，展開半年試驗，設於燈柱的新攝影機，將配合人工智能及自動車牌識別技術，向違泊或違例上落客貨車輛抄牌。運輸署強調，試驗期間不會執法，但完成測試後會檢討成效，為日後自動發「牛肉乾」鋪路。



運輸署在皇后大道中近畢打街和近雪廠街一帶，以及開源道近觀塘道迴旋處的兩個路段，加自動交通執法系統，偵測違泊和違例上落客貨行為。系統包括在相關路段的燈柱上安裝監察交通情況的閉路電視攝影設備，以視頻分析、人工智能及自動車牌識別等技術，實時分析車輛動態、識別交通違例行為及記錄違例車輛的號碼。



系統試驗期為六個月，兩處共安裝五個鏡頭，運輸署率先在中環皇后大道中近畢打街和近雪廠街完成安裝首四支。至於觀塘路段，料於十月就能完成安裝。署方稱，試行期間，系統採集的視頻和數據，用於優化設置及評估準確性，故暫時不會對相關違例行為執法。私隱方面，署方強調系統沒有人面識別功能，只識別車牌和車輛。

冀改善「老闆車」違泊問題



中環雪廠街至畢打街的皇后大道中及開源道近觀塘道迴旋處一帶，現時實施一系列交通管理措施，包括雙黃線的全日「不准停車」限制區，黃色方格路口等；而觀塘開源道迴旋處亦同樣劃出全日雙黃線禁區，但上述兩個路段交通擠塞的情況未有改善。



警務處港島交通部執行及管制組高級督察李俊彥解釋，中環長期有「老闆車」違例停泊和非法上落客，警方過去不斷安排警務人員到場執法並疏導交通，但效果短暫，兩區的交通違例及塞車情況，往往在警員離開不久後重現。因此，警方支持運輸署研究利用新科技來改善上述交通問題，亦期望效果顯著，這樣警方就能有效調配資源處理其他警務工作。



運輸署交通控制部高級工程師吳基博說，借助感知及人工智能等，加強對違例司機的阻嚇，以減少道路擠塞。被問及會否增設閉路電視和擴大偵測範圍，吳稱在完成半年的試驗工作後，會與警方檢討測試系統的成效，再商討應用於其他地方。