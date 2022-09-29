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美股中段升364點

2022-09-29 列印
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杜指中段報二九四九九點，升三百六十四點；納指則報一○九五三點，升一百二十四點。滙控美國預託證券價格見四十一點二九港元，升一點二九港元；騰訊則見二百七十八點四三港元，升四點四三港元。
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