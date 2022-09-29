走私六合彩票案 600張共中獎7萬元

海關日前偵破走私貨品入內地案，首次檢獲已投注、當晚開彩的六合彩「電腦飛」，合共約一萬六千張，投注總額約三十三萬元。海關事後向馬會核對該批彩票，結果約六百張彩票中獎，涉彩金七萬元。海關正諮詢律政司意見，以決定會否兌換彩金。



馬會回應本報查詢時表示，會方就海關於較早前一宗檢獲六合彩彩票的案件，配合執法機關的調查。會方將按照政府的指示，處理涉及被檢獲彩票的中獎彩金。