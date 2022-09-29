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快運大增逾400航班

2022-09-29 列印
■香港快運宣佈，將增加十至十二月超過四百班航班。資料圖片
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香港快運宣佈，因應本港入境疫檢限制放寬至「0+3」，以及日本放寬入境旅遊限制，將增加十至十二月超過四百班航班，往返東京、大阪、福岡、曼谷和新加坡，額外提供逾八萬個機位，以應付需求量急增。

另外，行政會議召集人葉劉淑儀接受傳媒訪問時表示，如確診及入院等續跌，十月有望「0+0」，雖然本港在防疫措施下競爭力已受影響，但她相信，香港有條件追落後，甚至較以往更佳。
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