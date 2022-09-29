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梁栢賢再駁盧寵茂倡「0+0」

2022-09-29 列印
梁栢賢
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本港實施入境檢疫「0+3」，醫管局前行政總裁梁栢賢昨發文不點名反駁醫務衞生局局長盧寵茂，認為香港混合群體免疫屏障已趨鞏固，相信輸入個案大多無症狀或輕症，對醫療負擔影響有限，應盡早放寬入境檢疫限制至「0+0」。

盧寵茂曾指，比較本港社區檢測陽性及入境旅客陽性比例後，發現後者風險高出三倍，認為香港現況暫不太合適放寬至「0+0」。
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