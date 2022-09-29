九如坊新發現！ 日本正宗圍爐燒鳥店 吃盡全雞刁鑽部位

■全場約有十多個座位，私隱度高，包場歡聚氣氛一流。

上星期行經中環九如坊，發現新開了一間日式炭火燒鳥專門店，名為鳥世一，主攻串燒，全隻雞由雞冠開始到臂部各刁鑽部位都可以食到。敢稱「世一」，當然有所恃，原來在日本有三十多年日本高級料理經驗的森分秀樹師傅坐鎮，串燒功力深厚，而且對餐廳整體格局要求甚高，走圍爐式吧枱設計，食客可以圍着吧枱邊欣賞廚師即席炭火燒製雞肉串燒，滿載日本串燒店的親切感覺。燒製方式採用港少見的備長炭火燒，好處是燃燒時無煙無臭，溫度穩定，由內至外均能保存食物的鮮味及肉汁。大廚刀法亦具造詣，以凌厲刀法將全隻雞分成十多個部位串燒，包括雞冠、食道、橫膈膜、提燈等，再因應當日客人口味適度調節如鹽燒、醬燒、自家秘製醬油等濃淡度，務求讓食客吃到正宗燒鳥風味。必試刁鑽部位與食法這裏推介必食雞腎千層、二節雞翼、雞軟骨等串燒，賣相看似簡單，卻最考大廚功力。例如雞腎千層，燒至如薯片般薄脆的雞皮包裹着雞肉、雞腎及韭菜，層層相間，雞肉嫩，雞腎惹味，韭菜香，一口咬下澎湃肉汁和層次豐郁的香味直衝喉嚨，味道驚艷。另值得一試是提燈，燒製需具備一流技巧，以做到表皮帶脆、蛋黃呈半熟流心效果，入口夾雜鮮爽脆三重滋味。質素高，但消費絕對豐儉由人，串燒每串由$38起、午市定食$280起，還有全日招待的$880廚師發辦。既有美食，當然少不了美酒。酒單上有不少靚酒佳釀，性價比頗高，如連續5年榮獲美國「全美日本酒歡評會（大吟釀酒B部門）金賞的英勳「古都千年」系列，100%使用京都產的酒造好適米「祝」和伏見名水精釀，充滿誘惑果香。環境絕佳氛圍配以美酒佳餚，包場歡聚或應酬款客，又或是想品嚐正宗燒鳥風味，鳥世一都是上佳選擇。中環九如坊威靈頓街174-178號地下C2號舖訂座熱線：Whatsapp 5319 2678