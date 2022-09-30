33萬現金 買萬六張六合彩走私北上 夫婦就擒

大批六合彩彩票走私北上一案，昨天有新發展，警方拘捕一對夫婦，揭發女方竟拿着三十三萬元現金，分別到荃灣兩間投注站大手落飛，購買二十元一張的電腦票，合共買了一萬六千張，售票員數到手軟。海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富指，經翻看閉路電視片段，發現相關走私六合彩彩票均由一名四十八歲女子，在上周三分別到荃灣兩間投注站以現金，大手購電腦票，每張二十元。關員昨晨拘捕涉案夫婦，在兩人寓所內檢獲大量銀行文件、船務文件、電話及約二十八萬元現金。消息指，懷疑有人把六合彩彩票走私到內地，以三十至四十元一張牟利。海關發現兩人早前以相同手法，以大量現金購買六合彩電腦票，資金來源成疑，不排除背後有集團操縱。海關凍結該對夫婦銀行戶口內逾一百萬元，懷疑是犯罪活動得益。