長者行公園帶入屋 疫下「谷足半年成屋都係」 暖秋蝨肥滅蟲個案飆升

■有求助人的碌架牀不但滋生牀蝨，且沾滿糞便與蟲卵。

全球暖化問題嚴重，踏入秋天，本港天氣依然炎熱，有利於牀蝨滋生。有滅蟲公司指出，近年家居蝨患的求助個案持續攀升，至今年仍然高企，入秋之後更不見遞減趨勢，主要原因是不少長者到公園後，不經意帶牀蝨入屋。滅蟲公司接獲個案，有受蝨患影響的家庭，礙於疫情，不敢讓滅蟲人員入屋，結果「谷足半年」、「牀蝨生到成屋都係」。滅蟲公司「觀林蟲害」負責人Henry向本報表示，近三年該公司收到的求助個案攀升，二一年比二○年大增三成，今年依然高企持平。本港已經入秋，但氣溫依舊潮濕炎熱，「一般嚟講，秋冬氣溫比較低，會少啲蝨，不過依家其實求助個案都無減少到。」怕染新冠「死忍」 須剿滅3次Henry透露，近期接獲不少「恐怖個案」，舉例有長者在疫情下怕染上新冠病毒，家中有蝨，「谷足半年，先向我哋求助」，結果他們入屋清理時，發現「牀蝨已經生到成屋都係，牆身裂縫、牀、收音機、家電都有，我哋要剿滅三次，先至清理完畢，每次起碼殺滅三個鐘。」他指，有求助人的碌架牀不但滋生牀蝨，且沾滿糞便與蟲卵，部份擴散至衣物。市民遇上這種惡劣情況，必須通知專業滅蟲公司才能處理。Henry解釋，現時入屋的，以牀蝨為主，通過三個途徑入屋，最主要是長者到公園運動或捉棋，期間牀蝨從草叢跳上衣物，跟着入屋滋生；再者，長者喜執拾二手物品，蝨便跟着入屋；此外，外傭外出聚會時，亦會有機會帶蝨回家。不過，市民一旦覺得皮膚疑似被咬，不用擔心屋內有蟲。Henry笑說，現時正值秋夏換季，有求助的顧客皮膚痕癢，以為屋裏面有牀蝨，「但我哋清咗一輪，發現乜都無，就覺得可能係轉季，個客皮膚敏感」而己。