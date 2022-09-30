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5大貼士防蝨患

2022-09-30 列印
■部份蟲卵更擴散至衣物。
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牀蝨入屋，若果不理，治理十分麻煩，因此盡早預防很重要。滅蟲公司「觀林蟲害」負責人Henry就提供五個貼士，供市民參考：

一、回家馬上梳洗。如果去過公園等多草叢的地方，入屋後最好立即沖涼洗頭。

二、以熱水洗衫。穿過的衣物，亦應馬上清洗，最好使用六十度以上的熱水，若條件允許，加上消毒藥水，效果更好。

三、不要執拾二手用品。由於棄置路邊的二手物品很可能藏有牀蝨，因此應盡量勸導家人，不要隨便執拾。

四、清理雜物。應經常清理家中雜物，同時亦要經常清洗枕頭袋及牀單被套。

五、使用驅蟲粉。若懷疑家中有蟲，可適當使用驅蟲粉，圍撒在牀蝨出沒的地方。但這只屬被動滅蟲，若然情況持續，應盡早聯繫專業滅蟲公司。
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