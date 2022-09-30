「不要隨便跟靈界溝通」 港女遺字條倒斃台龍山寺

台北知名寺廟龍山寺昨午發現有一名女子倒斃女廁內，死去多時，據台媒表示，死者為一名二十歲姓鍾港人女僑生，警方於她身上發現兩張寫有「不要隨便跟靈界的人溝通」、「對不起、要清理很麻煩」等字條。



據台媒表示，昨日下午兩點左右，龍山寺清潔員打掃期間，發現地下室女廁有一間門無法打開，於是通報保安人員，其後發現一名女子在廁格內輕生，死去多時。警方翻查現場閉路電視，發現鍾女昨早獨自到龍山寺，其後進入女廁所便無離開，期間沒有其他人尾隨，現場也沒有打鬥痕迹。



警方又在她的背包裏找到證件，並從她身上找到2張寫有「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩，請各位原諒我、不要隨便跟靈界的人溝通」等字句，初步排除他殺。警方正調查鍾女的死因，已聯繫家屬前來台灣辦理後事。