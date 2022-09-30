中大醫院投入多項新服務 完善智慧醫院系統

■急症醫學中心可以為病人提供適切急症治療。

■腫瘤科中心設有化療椅，舒適的環境有助紓緩病人的心理壓力。

■日間手術為大勢所趨，中心可簡化手術流程，病人由入院至出院毋需入住病房。

■輔助生育服務需要大增，中心可提供評估及治療等服務。

■病人可以透過流動應用程式查閱病歷及預約記錄，亦設有服藥提示功能。

毗鄰港鐵大學站的香港中文大學醫院（下稱中大醫院）開幕至今逾一年半，分階級推出了不少服務，為市民提供優質的醫療服務。醫院於今年9月20日起新設多項服務，令醫院服務更全面。增設服務 滿足市民不同需要隨着人口老化及疫情影響，香港醫療負擔愈來愈沉重。中大醫院在住院病房方面加開病床，由原有的兩間病房加開至4間，以及增至215張病床。中大醫院行政總裁馮康醫生表示：「由於受疫情影響，中大醫院為支援醫管局抗疫，所以分配一間病房接收新冠病人，而另一間則接收醫管局轉介的非新冠病人，相信醫院增加病床數量後，可以有效支援醫管局並減輕公立醫院的負擔。」為了進一步紓緩公立醫院急症室的壓力，再加上本院有24小時深切治療部的支援，中大醫院將現有的24小時普通科門診加強為24小時急症醫學中心，全天候都有急症科專科醫生駐院，讓病人在有緊急醫療需要的情況下，得到適切治療。此外，中大醫院過往安排癌症病人在病房接受化療服務，隨着腫瘤科中心開始投入服務，病人可在中心內進行日間化療。中心設有8張化療椅及4張病床，環境舒適，有助紓緩病人的心理壓力。中心提供日間診症及治療服務，例如化療、標靶治療、免疫治療、抗體藥物複合體治療、荷爾蒙治療、輔助治療。腫瘤科中心配合放射治療中心的電療儀器，為癌症病人提供全面的治療。另外，醫院新開設日間手術中心並設有8張病床，為病人進行局部麻醉及監測麻醉的日間手術。馮醫生指：「日間手術是大勢所趨，病人由入院、登記、進行手術、術後觀察，以至出院均毋需上病房，為病人提供更大便捷。」除了緊急及嚴重疾病的醫療服務外，中大醫院亦提供輔助生育服務。香港人工作繁忙，生活上要應付不同方面的壓力，部分夫婦更要面對生育問題。中大醫院新設輔助生育中心，為有需要的夫婦提供專業的不育評估、診斷測試及制訂治療計劃，目前提供宮腔內人工授精及其他與不育相關的婦科手術。馮醫生透露，中心未來會陸續完善設備和服務，擴展其他範疇的服務。馮醫生續稱：「中大醫院不但新增了不同的設施服務，亦推出病人流動應用程式，讓病人透過程式查閱自己的預約及醫療記錄，包括藥物和檢查結果，更有服藥提示功能。」提高收費透明度 引入創新醫療服務現時香港醫療體系行雙軌制，即公立醫院和私家醫院各有分工，馮醫生表示：「醫院期望能在香港公營和私營醫療之間建構一道橋樑，避免了在公立醫院看病難（輪候時間長）、私家醫院看病貴的問題。」醫院現時致力提供透明及合理價格的服務，並與保險業界合作擴大覆蓋範圍。他指：「醫院網頁上公布了定價收費的手術程序高達271項，更與保險公司合作，為逾5000個定價收費制訂保險產品，讓市民可以在有預算和保障的情況下選擇服務。」中大醫院亦將香港中文大學在醫療上的突破，引入醫療服務中，至今已推出10多項醫療計劃。馮醫生補充，醫院現時的健康檢查強調以實證為本，按照市民的不同性別、年齡、職業等實際需要而安排相應的檢查，而非「大包圍」地為病人安排檢查項目。此外，醫療計劃更包括腸道菌群檢查、認知障礙症及中風風險評估和高血壓的大數據監測等創新醫療服務。建設智慧醫療 持續完善服務中大醫院隨着服務種類增加，不斷完善運作，利用資訊科技建立智慧醫院。馮醫生表示，訊息科技建設元素會陸續應用在醫院的運作上，例如物聯網有助用品的盤點和追蹤，亦可以作病人的追蹤系統。於新冠隔離病房可確保患者不會自行離開；於急症醫學中心可監測輪椅、病床等物件的位置，從而更好掌握院內設施和物資的流轉，以便適時作出調配。馮醫生表示，醫院現時按照原定的方案發展智慧醫院，「包括一方面推行電子病歷紀錄系統、醫療數據分析，另一方面是透過流動技術即時支援醫護人員和病人，以及利用物聯網加強運作效率和減少成本。」談及醫院的未來發展，馮醫生表示目前只啟用了部分病床及手術室，醫院將會繼續分階段按照需求擴大服務。香港中文大學醫院地址：新界沙田澤祥街9號電話：(852) 3946 6888網址：www.cuhkmc.hk（資料客戶提供）