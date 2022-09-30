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海關全方位防槍彈經港運內地

2022-09-30 列印
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​國慶將至，第二十次全國代表大會亦將於下月中舉行。海關指為防範槍支彈藥和爆炸品等輸入香港或轉運內地，展開「紅心行動II」全方位執法行動（見圖），於各海陸空口岸把關。

海關指將加強對進出境人士及貨物的風險研判和檢驗，亦會調派爆炸品搜查犬和槍械搜查犬到不同的清關點執勤，為堵截非法槍械、彈藥和爆炸品提供支援。

兩地執法機關會採取聯合行動，以防範槍支彈藥、武器和爆炸品等危害國家安全的物品，輸入香港或經香港轉運內地。
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