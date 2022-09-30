綠置居41折出售 油塘高宏苑最受歡迎

新一期綠置居昨日起接受申請，推售的三個屋苑分別是馬鞍山錦柏苑、粉嶺清濤苑，和單位最多的油塘高宏苑，合共四千六百九十三個單位。申請者大多期望買到市區油塘高宏苑。



前往遞表的市民普遍較心儀油塘高宏苑。黃先生說本身在油塘居住，認為該區交通比較方便，故心儀高宏苑；他又指以四一折的售價來算供款是可接受，加上上述單位可按比例高，年期可更長，整體較划算。



四千多個單位以市價四一折出售，由七十五萬至二百七十一萬。今期綠置居在十月十二日晚上七時截止，最快第四季攪珠，預計明年第一季揀樓。