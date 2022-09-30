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美股中段跌366點

2022-09-30 列印
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美股初段下跌，杜指中段報二九三一六點，跌三百六十六點；納指則報一○七五六點，跌二百九十四點。滙控美國預託證券價格見四十點九一港元，升零點五一港元；騰訊則見二百六十八點二四港元，跌二點三六港元。
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