大批六合彩彩票走私北上一案，昨天有新發展，警方拘捕一對夫婦，揭發女方竟拿着三十三萬元現金，分別到荃灣兩間投注站大手落飛，購買二十元一張的電腦票，合共買了一萬六千張，售票員數到手軟。海關有組織罪案調查科...

2022-09-30