■MOVE IT MOVE IT LIMITED創辦人吳浩鏘。 受訪者提供

香港城市大學（城大）再度入選美國國家發明家科學院（National Academy of Inventors）全球頂尖一百所獲頒最多美國專利的大學排名，在二○二一年全球位列第二十九位，較上一年度上升二十二位，創歷年最佳排名；亦是連續六年排名本地大學首位。城大在校長郭位的領導下，以「教研合一」的理念辦學，與國際一流大學看齊，被譽為研究及專業教育的創新樞紐。郭校長說：「城大透過推動尖端科研成果和舉辦多項創新創業計劃，產生協同效應，成為全球最具創新力的大學之一。我們會繼續加快創新步伐，為社會作出更多貢獻。」截至今年八月，城大已在全球申請逾一千二百五十項專利技術，當中七百零一項已獲專利授權。城大過去數年在知識轉移方面的收入，亦增加三倍，成績斐然。HK Tech 300促進城大知識產權及技術落地轉化為了給年輕人提供多元化的教育及自我增值機會，及推動研究成果轉化，城大在去年撥款五億港元，推出大型創新創業計劃「HK Tech 300」。計劃至今已有超過三百六十支初創團隊，獲得港幣十萬元種子基金；超過七十家初創公司，各獲批出最高達港幣一百萬元的天使基金投資，當中不少獲培育的初創公司，與城大簽署了七十五項專利/技術授權協議，把城大的知識產權和技術，應用到他們的科創產品和服務當中。可作多種檢測用途的晶片技術機械工程學系講座教授呂堅、材料科學及工程學系副教授李揚揚、機械工程學系博士後周彬斌，及材料科學及工程學系博士生沈君達，共同研發了「金屬結構及用於金屬結構的表面處理的方法」的專利技術（美國專利號碼：US11,053,605），以此進一步開發了基於超靈敏表面增强拉曼光譜（Surface-Enhanced Raman, SERS）的新型SERS晶片，並創立了路馬特有限公司。SERS芯片可用於檢測食品安全、危險品及早期篩查疾病等，團隊希望通過提供高性能、低價格的SERS晶片，令技術在政府食品及藥品管理機構和檢測中心有更多應用，甚至將SERS技術帶到千家萬戶。結合人工智能與搬運服務電腦科學系副系主任CHAN Antoni Bert及張琦博士共同研發了辨識及數算物件的專利技術（美國專利號碼：US11,048,948）。MOVE IT MOVE IT LIMITED創辦人吳浩鏘雖然並非城大學生或校友，但憑藉把此技術應用到他的智能物流平台，成功參加HK Tech 300。個人客戶只需使用該公司具人工智能技術的流動應用程式掃描需搬運的物品，系統就會自動生成庫存清單，將報價流程標準化及電子化；企業客戶亦能透過程式對車隊進行追蹤管理、網關支付、定單排程分配、實時信息互通、司機表現管理等服務。