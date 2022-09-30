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盧寵茂否認強硬派：樂意放寬入境

2022-09-30 列印
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醫務衞生局局長盧寵茂昨接受彭博訪問，否認自己是防疫政策中的「強硬派」，相反他個人非常樂意放寬入境，但此前必須檢視數據，亦有責任確保不會讓疫情影響內地。

盧寵茂指，新冠疫情隨時會發展出新的變種病毒，故一切放寬措施必須在檢視數據及衡量本地醫療情況後，才能作出決定。至於何時實施「0+0」，盧僅指「如果今天可以，我不會等到明天。」

盧又以「家庭和事業」分別比喻香港跟內地和國際的關係，他認為港府不能盲目跟從國際情況，因為它有責任確保疫情不會影響內地，發展事業時亦要保護家人。

另外，本港單日新增四千二百六十九宗確診個案，其中二百四十五宗為輸入個案，多五人離世。
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