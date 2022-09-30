無創產前診斷之父 中大盧煜明奪拉斯克獎

中文大學醫學院副院長盧煜明利用血漿DNA診斷技術，首創孕婦「無創產前診斷」，獲頒有逾七十五年歷史、被譽為「美國諾貝爾獎」的「拉斯克獎」，成為第五名獲獎的華人。盧期望獲獎能啟發香港年輕人，「證明得到土生土長嘅科學家喺香港做嘢都可以影響世界」。

數十國家應用 盼啟發港青年



盧煜明指八十年代在英國讀醫，首次接觸當時仍是新技術的「核酸檢測」（PCR），形容：「教授話呢個技術可以改變世界喎，我都想學下點樣改變世界」。後來他嘗試將該技術應用在產前檢查，經多年努力，終於研發出「無創產前診斷」，目前該項技術在全球數十個國家應用，本港亦有逾八成五孕婦使用。

