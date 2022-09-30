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紙包回收廠不獲續租 科技園予半年寬限

2022-09-30 列印
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全港唯一回收紙包飲品盒機構「喵坊Mil Mill」早前不獲科技園續租，與科技園一直展開隔空罵戰。科技園昨日發聲明，指經過進一步檢視及全面評估後，將於今年十二月三十一日租約期滿後，額外再提供上限為六個月的寬限期，至二○二三年六月三十日。

科技園表示，半年寬限期旨在平衡各方因素，包括創新園的長遠發展計劃及創科生態圈內所有持份者的利益，又指會在過渡期間繼續與「喵坊」溝通。科技園公司亦在疫情期間向其提供超過一百萬元的租金補貼。
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