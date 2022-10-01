下周四可12人開餐 宴會增至240人 限聚鬆綁飲食業「逢甘露」

李夏茵

社交距離措施打擊不少行業生計，隨著疫情放緩終於鬆綁。政府昨宣佈本月六日起放寬社交距離措施，食肆的每枱人數上限由八人增至十二人，宴會可容納人數亦增加兩倍至二百四十人，而酒吧則由每枱四人放寬至六人。有飲食業人士形容放寬為「久旱逢甘露」，透露有不少社團立即查詢酒樓檔期辦宴會，料冬至、新年等旺季，能讓業界帶來三成生意升幅。醫務衞生局副局長李夏茵指本地新冠個案數字平穩，醫管局非緊急服務亦已回復八成，亞博治療中心亦轉為備用，故決定由十月六日至十九日，放寬餐飲處所及表列處所的人數上限。食肆方面，每枱上限由八人增至十二人，餐飲處所宴會上限由一百二十人放寬至二百四十人，而酒吧每枱由四人放寬至六人。另外，所有表列處所包括健身中心、遊樂場、美容院、按摩院及卡拉OK等，每組活動人數上限由八人放寬至十二人。健身中心美容院等亦鬆綁參與宴會及進入酒吧前須快測的要求不變。李解釋「宴會」定義即十二人以上在共同目的下，一同於餐飲處所用膳，如有二十名客人分兩枱用膳，就會被視為「宴會」，出席者於當日須做快測。對於仍有多項社交措施未放寬，包括限聚令仍維持四人，李夏茵指會審視疫情適時公佈調整，亦指不能承諾放寬將來不會再收緊。至於入境措施，李夏茵指未有足夠數據決定是否可進一步放寬；但實施「0+3」後，住客確診又沒有嚴重病徵，可選擇自費在酒店或賓館繼續隔離，當局已聯絡六十間原本為指定檢疫酒店，當中三十五間歡迎確診住客原址隔離。防疫措施鬆綁讓多個行業「唞氣」，新光酒樓集團常務董事總經理胡珠向本報指，業界期望放寬防疫限制已久，飲食業多年來都習慣十二人一枱，有關放寬是「甘露」。而放寬宴會人數至二百四十人後，不少社團都向酒樓查詢未來檔期舉辦宴會。他坦言如能及早公佈會更好，因不少國慶酒席都已流失，他期待之後的冬至、新年等旺季，能讓業界「回血」。酒吧業失望 冀營業至凌晨4時香港餐飲聯業協會會長黃家和亦歡迎放寬防疫限制，認為政府「急市民所急」，政策來得合時。他指十二月後是酒樓旺季，如維持的一百二十人規定將影響業界收益，預計放寬後業界生意可以有三成增幅。有人歡喜有人愁。香港酒吧業協會主席錢雋永對新安排大感失望，放寬每枱人數上限作用實際為零，認為只有取消快測、恢復現場表演及延長營業時間至凌晨四時，才能提振酒吧生意；現時有近一千三百間酒吧，但凌晨二時就要關門，會影響香港夜生活形象。