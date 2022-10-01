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郵輪公海遊熔斷機制取消

2022-10-01 列印
■酒吧業冀恢復現場表演，以及延長營業時間至凌晨四時。
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旅遊界一直不滿郵輪公海遊的防疫限制過嚴，致郵輪業一蹶不振。政府決定本月六日起，取消郵輪公海遊的熔斷機制。旅議會主席徐王美倫表示歡迎，但指郵輪調回香港起碼需時三個月，故今年第四季業界都未必能夠重啟郵輪公海遊業務，希望旅發局能在海外多作宣傳，並提供更多優惠以吸引外國郵輪來港。香港旅行社東主協會會長葉慶寧相信最快要明年第一季才有郵輪回港。

徐王美倫指港人對公海遊一直有興趣，對這方面業務有一定信心，但公海遊毛利有限，復甦始終要靠國際級航線。

旅遊界立法會議員姚柏良同樣歡迎放寬措施，指取消熔斷機制能吸引國際郵輪公司回流本港、重啟公海遊，以及為未來恢復正常航線做好準備。他又促請政府本月落實「0+0」安排，以便恢復海外入境旅遊業務，同時繼續積極爭取與內地通關取得突破。■業界料最快明年第一季，才有郵輪回港。
■業界料最快明年第一季，才有郵輪回港。
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