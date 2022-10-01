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南韓撤防疫 入境免「撩鼻」

2022-10-01 列印
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南韓宣佈由今日起，取消入境者入境後二十四小時內接受自費核酸檢測的規定，意味所有入境檢疫措施已解除。有本港旅行社相信，消息對刺激往韓旅行團有幫助，相信旅客可節省六至七百元的檢測費。

東瀛遊執行董事禤國全對本報指，相信往南韓旅行團生意會隨時間好轉，旅行團已嘗試開辦較為貼地的南韓六天團，團費約六千元，相信當更多人知道港元兌韓圜更便宜，會吸引更多人往韓國旅遊。
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