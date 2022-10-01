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日報新聞 > 港聞

黎智英確診缺席聆訊

2022-10-01 列印
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壹傳媒創辦人黎智英及三間《蘋果日報》相關公司涉勾結外國或境外勢力等罪案件，昨第二次案件管理聆訊，惟黎智英未出庭。
  消息指黎智英於本周二確診新冠肺炎，送入醫院治療，據悉他現於院內隔離，若確診七日後檢測證實已康復，便可重新出庭。

另外，本港新增四千零二十三宗確診，醫管局新呈報八宗死亡個案。三百七十三所學校共呈報四百零五宗確診個案，四所學校有個別班級須停課一周。
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