任睇No.1
  • 26º
  • 92%
  • 2022年10月1日 星期六
熱門： 龍山寺Jennie盧煜明Coolio豪華餅店

日報新聞 > 港聞

外傭加薪100元 膳津增23元

2022-10-01 列印
Previous Next

外傭來港緊張情況已趨回穩，政府宣佈調高外傭的最低工資一百元，由四千六百三十元，增至四千七百三十元，增幅為百分之二點二。

至於膳食津貼，將由現時每月至少一千一百七十三元，增至一千一百九十六元，即增加二十三元。新工資和膳食津貼水平，將適用於今日起簽訂的所有外傭合約。

政府指，已考慮香港過去一年的整體經濟、勞工市場情況、本港的短期經濟前景、僱主的負擔能力，以及外傭生計後，決定調整水平。

至於昨日或之前簽署的外傭合約，仍可於本月二十八日或之前，送交入境處處理。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
中國共產黨第二十次全國代表大會專頁
【虛擬資產監管與投資者保障新知】直播Live
頭條No.1大獎2022
22-23 BTS
【馬季開鑼派彩$8800萬 星島馬訊16版猛料方駿暉坐鎮】
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd