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逾10大漢鯉魚門裸奔

2022-10-01 列印
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昨網上瘋傳多名男子全裸在鯉魚門橫街窄巷奔跑影片。警方則指暫時未接獲市民報案。

有關兩條短片未知拍攝時間，有消息指地點為鯉魚門三家村內。第一條短片所見，至少十名年約三十至五十歲男子赤裸在小巷中穿插，當時應該正值深夜時份，街上未有人經過；其後有兩名手持相機及攝錄機的男子出現。另一條短片則是多人查看閉路電視片段。
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