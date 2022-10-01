恒隆商場推「hello秋日賞好禮」 消費即賞電子購物禮券

為迎接秋天到來及配合政府第二期電子消費券於今天發放，恒隆旗下商場包括Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、印刷行、樂成行、渣打銀行大廈以及都爹利街1號（統稱：恒隆商場）於即日起推出「hello 秋日賞好禮」消費獎賞計劃，讓每位顧客一邊消費，一邊賺取回贈優惠，於恒隆商場投入初秋消費浪潮！



「hello 秋日賞好禮」於即日起至10月31日舉行。顧客只需透過恒隆商場手機應用程式免費登記成為hello 恒隆商場獎賞計劃會員，並於活動期間在恒隆旗下指定商場以電子貨幣消費滿港幣3,000元，便可獲贈一張港幣100元恒隆電子購物禮券；累積消費滿港幣5,000元，再送額外港幣100元恒隆電子購物禮券，即最多可獲贈總共兩張港幣100元恒隆電子購物禮券。新會員完成限時任務，更可再獲贈高達港幣50元的商戶電子劵。



滿足不同市民多元化消費需要



恒隆旗下商場各具特色。例如上班一族用餐的銅鑼灣Fashion Walk，擁有多家不同風味的餐廳，包括新開業人氣韓式居酒屋GYOJASANG、西式fusion Second Draft及輕食午餐的MOO MOO Plus等餐廳，一邊食飯打卡，一邊累積消費金額；一家大細假日休憩的山頂廣場，先到頂層Green Terrace觀景台飽覽維多利亞港及薄扶林水塘的全景，之後到山頂廣場消費購物，包括人氣角色B.Duck產品的B.Duck主題生活館、全新打卡熱點並匯集多元化本地創意及設計師產品的GO@Peak Galleria等。



另外，迎合年輕人與情侶之潮流集中地的旺角雅蘭中心、荷李活商業中心及家樂坊等，網羅一系列著名服飾品牌，包括推廣時尚潮流，同時帶出愛護大自然和環保的訊息的National Geographic及以韓系街頭風重新演繹Cap帽時尚之MLB等！最後，亦可到九龍區的淘大商場，在當區最大型的DON DON DONKI選購高品質的日本商品，感受日本購物體驗及價錢親民、味道上佳的美饌，令人回味無窮。