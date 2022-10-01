書展結合線上及線下，將在三聯書店、中華書局、商務印書館、澳門文化廣場等港澳實體書店，及集團設在廣州、深圳的聯合書店，展出近一千種好書，亦將在香港文化電商平台「一本」及國際閱讀互聯網社區「墨庫」等配合舉辦線上書展。
書展圖書種類涵括國家主席習近平的著作，「一國兩制」、憲法、《基本法》及國安法主題圖書等，從經濟、社會、民生、科技和文化等不同角度，展示當代中國的發展成就。
社交距離措施打擊不少行業生計，隨著疫情放緩終於鬆綁。政府昨宣佈本月六日起放寬社交距離措施，食肆的每枱人數上限由八人增至十二人，宴會可容納人數亦增加兩倍至二百四十人，而酒吧則由每枱四人放寬至六人。有飲食...
2022-10-01
昨日是中國的烈士紀念日，國家主席習近平、國務院總理李克強，以及栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等國家領導人，在北京天安門廣場出席向人民英雄敬獻花籃儀式。天安門廣場已佈置好慶祝國慶的巨型花籃，...
2022-10-01
英國已正式進入查理斯三世時代。皇家鑄幣廠推出面值五十便士的英皇查理斯三世肖像硬幣，同時公佈一枚面值五英鎊的紀念幣，作為已故英女皇伊利沙伯二世紀念系列。新硬幣估計最快會於聖誕節開始流通。廠方表示，新硬幣...
2022-10-01
大埔老牌豪宅屋苑康樂園，環境恬靜，以私隱度高見稱，項目主打洋房，是次精選罕有分層放盤，實用面積1334方呎，2房1套，屬複式設計，內櫳佈置講究，外連236方呎平台，近距離接觸大自然。現時叫價1980萬...
2022-10-01
美股三大指數隔晚齊收跌，內地股市昨日偏軟，令恒指第3季最後一個交易日表現反覆，曾低見17016點，再創近11年新低，險守17000大關，終收報17222點，升56點，終止兩連跌。恒指本周累跌711點，...
2022-10-01
今夏分別加盟阿仙奴和熱刺的巴西前鋒捷西斯及李察利臣，今晚英超北倫敦打吡將會正面交鋒。前者公私兩面都希望擊敗該位同鄉，在私他於巴西國家隊的地位落後李察利臣，如果想出戰世界盃就要證明自己；在公如果領軍於主...
2022-10-01
張家輝、陳偉霆、楊祐寧、黃又南、譚俊彥及麥子樂等一眾演員，昨日在中環為英皇電影新片《爆裂點》開工，老闆楊受成博士到場探班。張家輝早前拍一場追逐戲，由天橋一躍而下，雖然已有安全軟墊等保護措施，但親自上陣...
2022-10-01
終於秋涼，晚上站在陽台上，涼風送爽，很是舒服，有道是「天涼好個秋」，今年秋天雖然涼得晚了一點，但可以享受一個愜意的晚秋，也還不錯。天氣一涼。十月也到了，十月一到，一年就過了四分三，剩下一個季度，很快就...
2022-10-01
第九場二班一六○○米。此場大熱門很大機會是「發財先鋒」，無疑牠上季演出的確準繩，而且跑法主動較易掌控形勢，不過向壞的方向想，始終是一匹在港十戰未開勝門的處女馬，而且上季贏過牠的「快益善」亦只算是二班中...
2022-10-01