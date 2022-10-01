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﻿國慶主題書展　千種好書折扣優惠﻿

2022-10-01 列印
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為慶祝國慶七十三周年，聯合出版（集團）有限公司將於今日起舉辦「新時代 新經典」主題書展，展期至十月三十一日，展出近一千種好書，並提供折扣優惠。
  書展結合線上及線下，將在三聯書店、中華書局、商務印書館、澳門文化廣場等港澳實體書店，及集團設在廣州、深圳的聯合書店，展出近一千種好書，亦將在香港文化電商平台「一本」及國際閱讀互聯網社區「墨庫」等配合舉辦線上書展。

書展圖書種類涵括國家主席習近平的著作，「一國兩制」、憲法、《基本法》及國安法主題圖書等，從經濟、社會、民生、科技和文化等不同角度，展示當代中國的發展成就。
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