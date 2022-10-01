朗豪坊LP CLUB會員獨家尊享美容優惠

V Walk

荃灣廣場

銅鑼灣Fashion Walk及Food Street美酒佳餚禮遇

東薈城

朗豪坊於即日起至10月31日推出LP CLUB會員獨家尊享美容優惠，並聯同場內16間美容商戶提供多款皇牌美容或化妝優惠套裝，低至近半價讓LP CLUB會員獨家選購，讓市民可以最低價錢盡享最豐富的折扣禮遇，盡情Shopping入手心頭好！凡於場內非美容商戶以電子支付工具累積消費滿HK$1,000或美容商戶以電子支付工具累積消費滿HK$1,500，透過朗豪坊手機應用程式上載合資格消費單據參加限時任務，完成即可分別獲贈HK$100 LANGHAM BEAUTY禮券及店內之美容品牌指定禮品一份或高達$320 SABON精選套裝或場內美容品牌之指定禮品一份，或「我係小忌廉」會場限量版禮品。V Walk及V city推消費券爆買爆賞第三彈V Walk由即日起至10月5日打造最盛大秋日購物節，5大秋日至「豐」消費賞震撼全城，免費換領iPhone 14 Pro Max及Apple Watch Series 8等人氣家電、低至$1的全方位海量優惠、高達300%回贈及逾5,000款美妝潮服、珠寶飾物、健康食品及美食低至17折等，至抵優惠定必令大家無底線的購物慾大增！此外，西南九龍區及屯門購物商場V Walk及V city由即日起至10月31日，再度推出【消費券爆買爆賞第三彈】，送出超過$300萬消費禮遇。The Point會員於今天以電子消費券即日消費滿$2,000，更可換領總值$2,000的指定商場及商戶贈券/禮券，配合感謝祭震撼折扣，等於雙重回贈優惠！荃灣廣場、新達廣場「食、玩、買」新據點新鴻基地產旗下荃灣廣場於10月全面優化商户組合，引入多間海外及本地運動服飾品牌、餐廳美食，務求打造一站式「食、玩、買」據點。同時，於即日起至31日加碼推出逾HK$170萬「勁賞消費」食買玩3大消費禮遇 -「三大升級獎賞」、「好賞食」及循環賞，最高可享HK$2,360獎賞及免費賞您歎香江花月特色火鍋、暢遊挪亞方舟及品嚐下午茶等玩樂體驗！同期，大埔新達廣場亦會推出「歡樂食買賞」獎賞及【好賞·同遊】禮遇，其中「即抽即中日日賞」更有機會贏取Samsung Galaxy Z Flip 4 (512GB)、Dyson三合一甲醛暖風空氣清新機(HP09)及OGAWA叻叻鬆(星級版)及其他豐富禮遇。此外，消費滿指定金額即可獲最高HK$700商戶電子贈券及獨家日式餐飲體驗。銅鑼灣Fashion Walk及Food Street美酒佳餚禮遇銅鑼灣Fashion Walk及Food Street聯同多間餐飲食肆由即日起至12月15日期間推出「Happy Hour Fun」美酒佳餚禮遇，參與hello恒隆商場獎賞計劃，成為hello會員即可享多項優惠，當中包括GYOJASANG推出招牌飲品「半價優惠」、Coast Seafood & Grill推出啤酒「買一送一優惠」及以優惠價購買帝樂 - 德國餐廳推出的「德國啤酒節啤酒通行證」等，讓您與親朋好友共享滋味時光。同時，hello會員於任何餐飲食肆商戶消費滿指定金額即可獲雙倍hello積分，記得Bookmark餐廳相約朋友舉杯盡興，「Fun」享歡樂時光及獲贈VIP小禮品。東薈城名店倉CLUB CG「兩周年Chill慶典」東薈城名店倉CLUB CG會員計劃兩歲，即推出多重獨家驚喜禮遇一起慶祝，大派超過港幣100萬元的商戶電子現金券！CLUB CG會員現上SHOPPING+ 網上平台購入低至6折的商戶電子現金券，再於場內享受商戶提供的Outlet價，而部分商戶更推出額外消費券優惠，如New Balance Outlet以六大指定支付平台付款，購買三件服裝可享六折優惠，變相折完又折。另CLUB CG會員可憑80,000積分換領總值近港幣4,000元的大嶼山Staycation禮遇，包括五星級香港銀樾美憬閣精選酒店尊享雙人住宿餐飲體驗、昂坪360水晶纜車門票及東薈城名店倉購物禮券。