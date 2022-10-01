上水廣場「勁賞消費月」 70星級品牌精選貨品低至11折

新地上水廣場再次為大家帶來驚喜優惠！由即日起至10月31日載譽重臨的「勁賞消費月」，一共推出3重消費禮遇，包括「盡享消費券 Jetso Rewards」、「秋日狂賞Autumn Rewards」及「NEW TASTES 味嚐新」，只要透過6大電子支付平台（包括WeChat Pay HK、AlipayHK支付寶香港、Tap & Go拍住賞、八達通、BoC Pay及PayMe），到場消費回贈最高超過HK$24,300，讓消費券賞上加賞。同時，場內70間星級品牌亦攜手推出至抵優惠，精選貨品低至11折發售，為精明一族的首選！



多項消費禮遇令您樂而忘返



「盡享消費劵Jetso Rewards」也是購物焦點。The Point會員只需於上水廣場(2樓至5樓)商戶以電子貨幣即日消費滿HK$10,000，即享總值HK$800商場電子優惠劵；即日消費滿HK$65,000，即可享總值HK$6,000商場電子優惠劵；即日消費滿HK$150,000，更可享總值HK$15,000商場電子優惠劵，獎賞總值合共HK$21,800同時兼賺取積分換領 Point Dollar，各款商場電子優惠券更分別適用於場內77間人氣零售及食肆商戶！



由10月8日至10月31日的「秋日狂賞Autumn Rewards」，更送出時裝商戶、個人護理產品、影音器材及家庭電器、珠寶鐘錶商戶的消費獎賞，總值合共HK$2,500商場電子優惠券！商場由即日起至10月31日亦加碼推出「 NEW TASTES 味嚐新」。The Point會員於場內指定商戶以電子貨幣消費滿指定金額，即賞總值HK$230餐飲美食電子券及4小時泊車券。



此外，為配合上水廣場一連串的推廣活動，場內多達70間商戶推出精選優惠，個別更低至11折！當中Jipi Japa「女裝靴」原價HK$1,790，現以11折HK$180發售、ITSU御手之物「頸輕Zone」原價HK$1,680將以24折HK$399發售、Watch Station International「Armani Exchange女士黑金配色手錶」原價HK$1,600，現以3折HK$480發售、CANVAS「玫瑰全效保濕套裝」原價HK$950，現56折HK$525發售等，精明又喜愛購物的您萬勿錯過！