■苦主被騙走的名牌手袋。

■Amy取回支票後，發現支票上沒填寫銀碼和收款人姓名。

支票黨騙案猖獗，騙徒不斷變招，呃完再呃。有受害人向本報稱，在網上放售一個名牌手袋，不慎墮入支票黨圈套被騙走貨物，豈料騙徒意猶未盡，聲稱轉多了一次錢，要求退款二萬多元，幸好銀行職員及時致電，揭發買家以空頭支票假扮轉帳，幸保不失。任職美容業的Amy，收到親友贈送的名牌手袋禮物，「親友在德國以二千六百五十歐羅買的，折合港幣約二萬一千元。」她說，這款手袋俗稱「小廢包」，但她不喜歡其粉紅色，放上網出售，「全新未用過，標價二萬二千五百元。」沒多久，一名叫阿Wing的女子聯絡她，稱有興趣購買，並問否有原裝盒和塵袋。Amy答覆有齊，對方決定交易，「她很爽快，沒有講價。」雙方約好在上月二十一號在尖沙嘴樂道交收，Amy要求收取現金。苦主：買家很爽快沒講價當天上午，Amy去交收現場，見來者是另一名中年女子。該中年女子驗完貨，阿Wing來電稱已轉帳二萬二千五百元給她，並傳來過數記錄作實，「我查閱網上銀行，是多了這筆數，兼且有入數截圖，相信她轉了錢給我，便把手袋給那名中年女子，之後各自離開。」半小時後，阿Wing又來電，稱不小心轉多了一次數，即多給二萬二千五百元，要求Amy把款項轉回，「她同樣發來入數截圖，我上網查，看到兩筆轉帳，但銀碼頗大，我說要肯定用到這兩筆錢才會過數。」其後，Amy收到銀行職員電話，說早前存入她戶口的兩筆款項都是空頭支票，叫她到分行取回，「這刻我才知受騙，立即致電對方，但打不通，之後去尖沙嘴警署報案。」負責落囗供的警員跟她說，支票黨騙案猖獗，每天有十單八單同類案件，「警察說幸好我夠冷靜，失貨之後，沒有再被騙二萬多元。」Amy到銀行取回那兩張空頭支票時，職員告訴她，有人分別在九龍總行和旺角分行的櫃員機入票，「騙徒製造假的現金轉帳截圖，之後派人到場取貨，明顯是集團式經營。」Amy在網上出帖講述自己中招，多名網民回應曾遭同樣手法騙財。她說，自己首次在網上放售貨品，就遇上騙徒，「怎會想到有人會花這麼多工夫，就是想騙一個名牌手袋。最氣憤的是騙了手袋還不夠，還想騙多一筆錢，很無良。」Amy希望警方全力打擊支票黨，將這班貪得無厭的騙徒繩之於法。警方回覆本報查詢稱，上月二十一日接獲一名四十一歲女子報案，指在社交平台放售一個約值二萬二千五百元的手袋，其後一名女買家以支票購買該手袋，惟交收後報案人發現有關支票未能兌現，亦未能聯絡該名買家，懷疑受騙，遂報案，列作「以欺騙手段取得財產」案，暫未有人被捕。