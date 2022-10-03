國家征空任務 首在港澳選拔2載荷專家

■副財政司長黃偉綸等管員，公佈內地在港招募載荷專家。

香港人將可以加入國家航天夢！國家遴選第四批預備太空人，首次在港澳選拔約兩名載荷專家，征空執行太空實驗任務。港府本周四起初選，為期三周，透過大學、政府五所研究中心等機構招募。參選者須具博士學位及三年科研能力，年齡三十至四十五歲，男女不限，須通過體格要求，若然入選，將獲政府津貼，並往內地受訓。黃偉綸：政府會津貼生活為滿足載人航天工程後續飛行任務需要，第四批預備太空人選拔近期啟動，共選拔十二至十四名預備太空人，包括太空人七、八名，航天飛行工程師五、六名，當中兩名為載荷專家。此次選拔由中國載人航天工程辦公室統一組織實施，預計約一年半完成，首次在港澳選拔載荷專家。央視報道，航天駕駛員在陸海空三軍現役飛行員中選拔，航天飛行工程師在從事航空航天工程及相關領域專業的科研和工程技術人員中選拔，載荷專家在從事空間科學研究及應用相關領域的科研人員中選拔。創新科技及工業局常任秘書長麥德偉指出，參選載荷專家者，要有博士學位，具科研背景，不少於三年相關資歷。若然當選，負責太空執行任務，如在太空艙做實驗、操作設備、配合太空人管理站務等。他指，候選人須符合一定年齡及體格要求，要三十至四十五歲，男身高一米六二至一米七五，女一米六○至一米七五，體格要非常好。財政司副司長黃偉綸補充，初選申請人須為香港永久居民的中國公民，若然入選，政府會提供津貼，保障生活，往內地接受訓練。翻查內地當局資料，預備太空人要經過三至五年嚴格訓練，才可成為太空人。港府將負責初選工作，十月六日開始，十月二十七日截止，其後交由內地選拔。初選透過四個途徑招募，包括一、十一所本地大學；二、政府五所研究中心、生產力促進局；三、數碼港與香港科學園內的科研機構；四、政府部門與醫院管理局。其他機構有興趣，政府會個別處理。行政長官李家超表示歡迎，以及感謝國家首次在香港選拔載荷專家，強調特區政府必定會全力協助和配合國家的選拔工作。